Με χρηματικό πρόστιμο τιμώρησε η ΔΕΑΒ τον Εβάν Φουρνιέ, αλλά και τον Ολυμπιακό για το περιστατικό με τον οπαδό στο παιχνίδι κόντρα στον Πανιώνιο

Χρηματικό πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ επιβλήθηκε στον Εβάν Φουρνιέ και 10.000 ευρώ στον Ολυμπιακό (λόγω της αντικειμενικής ευθύνης) η ΔΕΑΒ, για το επεισόδιο του Γάλλου άσου των «ερυθρολεύκων» στο κλειστό «Μ. Λιούγκας» της Γλυφάδας κόντρα στον Πανιώνιο για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Από την πλευρά του ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε νωρίτερα τον Φουρνιέ με μια αγωνιστική, γεγονός που του στερεί τη συμμετοχή από το ντέρμπι της Δευτέρας (30/3) με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens.

Η απόφαση της ΔΕΑΒ για τον Εβάν Φουρνιέ αναφέρει:

«2. Αφού έλαβε υπόψη,

α) την Αναφορά της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση Τεχνικού Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

δ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

ε) το βιντεοληπτικό υλικό του αγώνα,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά την διάρκεια του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1980 – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 15/03/2026, στο ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για το πρωτάθλημα Stoiximan Basket League της ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025/2026, μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο μεταξύ φιλάθλου της γηπεδούχου ομάδας και του καλαθοσφαιριστή EVAN FOYRNIER της φιλοξενουμένης, ο τελευταίος, διακόπτοντας από μόνος του την περαιτέρω αγωνιστική συμμετοχή του στον αγώνα, κινήθηκε με απειλητική διάθεση εναντίον του πρώτου και επιχείρησε ανεπιτυχώς, λόγω εγκαίρου παρεμβάσεως συμπαικτών του, αλλά και παραγόντων των δύο (2) ομάδων, να βιαιοπραγήσει σε βάρος του,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 23/2026 Απόφασή της

i) σε βάρος του καλαθοσφαιριστή FOURNIER EVAN MEHDI διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€),

ii) σε βάρος της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€), λόγω της αντικειμενικής της ευθύνης.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».