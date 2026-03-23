Ο Ολυμπιακός έδωσε τα χέρια με την Μόργκαν Μάλι, η οποία θα αποτελέσει και την πρώτη μεταγραφή της ομάδας του Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός ξεκινά από νωρίς το χρίσιμο της νέας σεζόν, με την ομάδα του Πειραιά να κάνει δική του, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, την Μόργκαν Μάλι, την κορυφαία ψηλή σουτέρ της Α1 γυναικών.

Η 24χρονη Μόργκαν Μάλι έλαμψε φέτος με τον Πρωτέα Βούλας και στον Ολυμπιακό πείστηκαν να της δώσουν την ευκαιρία να αγωνιστεί στο τοπ επίπεδο, φορώντας την φανέλα της ομάδας του Πειραιά.

Η Μόργκαν Μάλι είχε… οσκαρικά στατιστικά με τον Πρωτέα την φετινή σεζόν, τελειώνοντας το πρωτάθλημα με 18.7 πόντους, ενώ σούταρε με 53.5% στα δίποντα, 37% στα τρίποντα, μάζευε λίγο κάτω από 10 ριμπάουντ, μοίραζε 3.3 ασίστ, έκανε 1.3 κλεψίματα, ενώ στην αξιολόγηση συγκέντρωνε 21.7 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Μάλιστα κατέχει το ρεκόρ με τους περισσότερους πόντους σε έναν αγώνα την σεζόν 2025 – 2026, καθώς στη νίκη του Πρωτέα απέναντι στην Ιωνία σταμάτησε στους 39 πόντους, ενώ τα 15 εντός παιδιάς καλάθια της και οι 46 βαθμοί στην αξιολόγηση αποτελούν επίσης ρεκόρ για την φετινή σεζόν.

Στον Ολυμπιακό, με εξαιρετικές πλέι μέικερ όπως οι Νικολοπούλου και Κολλάτου, αλλά και με την Ελεάννα Χριστινάκη η οποία πάντα τραβά πάνω της τις άμυνες, η Μόργκαν Μάλι θα έχει τον χώρο για να παίξει στα ίδια στάνταρ, με την 24χρονη πάουερ φόργουορντ να έχει μια σπουδαία ευκαιρία με την ομάδα του Πειραιά να δείξει πως ανήκει στο υψηλότερο επίπεδο.