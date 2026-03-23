Νιλικίνα: «Να ακολουθήσουμε το πλάνο μας με τη Βαλένθια»

Ο Φρανκ Νιλικίνα κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Βαλένθια έδωσε το στίγμα του για την «μάχη» το βράδυ της Τρίτης (24/3, 21:30) στη Roig Arena.

Ένα από τα δυσκολότερα παιχνίδια στη Euroleague δίνει το βράδυ της Τρίτης (24/3, 21:30) ο Ολυμπιακός με αντίπαλο την Βαλένθια για την 33η αγωνιστική, η οποία πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξέρουν καλά πως η αποστολή τους δεν είναι εύκολη, αλλά είναι αποφασισμένοι να παίξουν το δικό τους μπάσκετ και να πετύχουν τον στόχο τους.

Ο Φρανκ Νιλικίνα που επέστρεψε στην ομάδα έχοντας ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στους προσαγωγούς αναφέρθηκε στη Βαλένθια και το μπάσκετ που παίζει, στη δική του παρουσία στον Ολυμπιακό, αλλά και στη συνεργασία του με τον Εβάν Φουρνιέ.

«Πρέπει να ακολουθήσουμε το πλάνο μας το οποίο δουλεύουμε τις τελευταίες ημέρες. Είναι μία ομάδα που σουτάρουν όλοι καλά και έχουν ταλέντο. Ο στόχος είναι να κάνουμε το παιχνίδι μας 40 λεπτά. Είναι μία ιδιαίτερη ομάδα που τρέχουν όλοι και πρέπει να ελέγξουμε το ρυθμό για να κερδίσουμε» δήλωσε αρχικά ο Φρανκ Νιλικίνα για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια.

Όσον αφορά τη δική του κατάσταση και τον βαθμό ετοιμότητας του, είπε: «Με έχουν βοηθήσει όλοι το σταφ και οι συμπαίκτες μου και με κατεύθυναν. Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι σε αυτήν την ομάδα και προχωράμε για τους στόχους μας».

Τέλος, για τη συνεργασία του με τον Εβάν Φουρνιέ όταν βρίσκονται μαζί στο παρκέ, εξήγησε: «Παίζουμε πολλά χρόνια μαζί στην Εθνική και γνωριζόμαστε πολύ καλά. Είναι ευλογία που παίζω μαζί του. Όταν ερχόμαστε από τον πάγκο πρέπει να πετύχουμε κάποια πράγματα».