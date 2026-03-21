Ο Σάσα Ομπράντοβιτς είχε φραστικό επεισόδιο με Σέρβο δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα και του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 18-14.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ενώπιον των δημοσιογράφων μίλησε και ο Σάσα Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη Τύπου με την ένταση ανάμεσα στον ίδιο και σε έναν Σέρβο δημοσιογράφο να ξεχωρίζει. Μάλιστα, το σκηνικό συνεχίστηκε κι αφού έκλεισαν οι κάμερες με τους δύο άντρες να διαφωνούν, όμως τα πνεύματα ηρέμησαν.

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Είχαμε εξαιρετικό ρυθμό, αλλά χάσαμε την υπομονή μας και τους δώσαμε κάποιους εύκολους πόντους. Δυστυχώς, είχαμε μια πολύ καλή ευκαιρία, παίξαμε εξαιρετικό μπάσκετ για τρεις περιόδους, όμως πρέπει να συνεχίσουμε και να κοιτάξουμε τα επόμενα παιχνίδια», τόνισε ο κόουτς του Ερυθρού Αστέρα σχολιάζοντας το αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια στάθηκε στους λόγους που οδήγησαν στην ήττα: «Δεν μπορώ να το αποκαλέσω θέμα εμπειρίας. Όπως λένε, η ποιότητα των παικτών φαίνεται στο ότι μπορούν να παίξουν γρήγορα και να λύνουν καταστάσεις. Όμως, αν δεν έχεις την ικανότητα να αλλάξεις ρυθμό, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις μεγάλα όνειρα. Θα το συζητήσουμε, σίγουρα η υπομονή ήταν το πρόβλημα. Κάναμε καλή δουλειά για τρεις περιόδους, αλλά μετά όλα χάθηκαν. Πανικοβληθήκαμε, και σίγουρα ο ρυθμός του αγώνα έπρεπε να είναι διαφορετικός».

Ωστόσο, στον Σάσα Ομπράντοβιτς δεν άρεσε μια ερώτηση Σέρβου δημοσιογράφου, ο οποίος ζήτησε να μάθει αν η ευθύνη βαραίνει τον προπονητή ή τους παίκτες: «Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Καλή η πρόκληση, το καταλαβαίνω. Και του προπονητή είναι το λάθος, λοιπόν… όλων είναι».