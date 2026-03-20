Μπαρτζώκας: «Από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχω κοουτσάρει»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη επί την Μπασκόνια, χαρακτηρίζοντας το παιχνίδι ως ένα από τα πιο δύσκολα που έχει κοουτσάρει φέτος.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια, τις δυσκολίες της αναμέτρησης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπήκε η ομάδα του στην αναμέτρηση.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε: «Μετά από το εξαντλητικό πρόγραμμα που είχαμε παίζοντας 7 παιχνίδια σε 14 και μάλιστα παιχνίδια πολύ κρίσιμα για τη συνέχεια μας στην EuroLeague, μπορώ να σας πω ότι αυτό ήταν ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχω κοουτσάρει φέτος. Το να μην υπάρχει σιγουριά για το προπονητικό team σε αυτά τα παιχνίδια, είναι κάτι φυσιολογικό. Έτσι τελικά έγινε, γιατί είδα τους παίκτες μας να είναι λίγο τεμπέληδες στο παρκέ, να μην μένουν στο πλάνο παιχνιδιού, να παίρνουν βιαστικές αποφάσεις και τελικά να αφήνουν στην Μπασκόνια το δικαίωμα να εκδηλώσουν το ταλέντο τους και ό,τι έχουν σαν ομάδα Μετρήσαμε στο πρώτο μέρος πέντε φάσεις που οι παίκτες της Μπασκόνια σκόραραν στην πλάτη των παικτών μας με λέι-απ. Πριν από το παιχνίδι, ο κύριος στόχος που θέσαμε ήταν να μην δεχθούμε καλάθια από αυτ΄ά τα κοψίματα. Όπως και να έχει τελικά κερδίσαμε και είναι μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, την οποία και εκτιμώ πολύ. Είχαμε 26 ασίστ, σκοράραμε 90 πόντους και το καταφέραμε αυτό έχοντας όχι απλά φτωχό ποσοστό στα τρίποντα, αλλά καταστροφικό. Καλή τύχη στην Μπασκόνια στα επόμενα παιχνίδια, εμείς έχουμε ρεπό στο ελληνικό πρωτάθλημα και είναι πολύ σημαντικό να ξεκουραστούμε για το παιχνίδι με την Βαλένθια την επόμενη Τρίτη».

Σε ερώτηση για τον εκνευρισμό που υπήρχε στο πρώτο μέρος ο Γιώργος Μπαρτζώκα απάντησε: «Τρελός εκνευρισμός από όλους στον πάγκο και από μένα γιατί πηγαίναμε τελείως αντίθετα από αυτά που έπρεπε να εκτελέσουμε. Μετά βέβαια είπα στους παίκτες ότι το καταλαβαίνω και είναι ανθρώπινο. Αλλά οφείλεις να "κρούσεις τον κ΄ώδωνα του κινδύνου εκείνη την ώρα γιατί βλέπεις κάτι να έρχεται. Βλέπεις μια ομάδα που δεν εκτελεί καλά και νομίζεις ότι θα κερδίσει περπατώντας και δεν συμβαίνει ποτέ στην EuroLeague αυτό».

Για το γεγονός ότι οι παίκτες μπήκαν χαλαροί μετά από μια μεγάλη νίκη και για τη σωστή νοοτροπία που πρέπει να έχουν ο κόουτς απάντησε: «Είναι κοντρα στην ανθρώπινη φύση. Δεν πιστεύω ότι συμβαίνει μόνο στη δική μας ομάδα. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες της Ευρώπης, οι οποίες σε αντίστοιχες περιπτώσεις το πληρώνουν συχνά και με ήττα. Και να μην μπω πάλι σε παραδείγματα, γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ πάλι και να νομίζουν ότι στοχεύω ομάδες. Το λέω για όλες τις ομάδες. Σοβαρές ομάδες, με πολύ καλά προπονητικά προγράμματα και καλούς παίκτες πληρώνουν αυτό το πράγμα. Αυτός ο εφησυχασμός που υπάρχει στον αθλητισμό είναι κάτι που είναι ανθρωπίνως αδύνατο να αντιμετωπιστεί. Είναι στη φύση του ανθρώπου. Όταν πριν δύο μέρες υπήρχε τέτοια συγκέντρωση για την κρισιμότητα του ματς που παίζαμε με την Φενέρ, σε μιάμισι ημέρα είναι αδύνατο να έχεις την ίδια συγκέντρωση. Δεν λέω ότι πρέπει να παίξεις άσχημα, αλλά μπορώ να καταλάβω και εγώ. Γιατί το πρόγραμμά μας δεν ήταν όμοιο με καμίας άλλης ομάδας. Ένας Μα΄ρτιος φοβερά δύσκολος για εμάς, που ακόμα εξελίσσεται. Τα συνεχόμενα παιχνίδια τις τελευταίες 14 ημέρες ήταν πάρα πολλά».

