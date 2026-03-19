Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα ως το φινάλε της regular season
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού έως το τέλος της regural season.
Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω το ματς με την Μπασκόνια και ετοιμάζεται για ένα κομβικό ταξίδι στην Ισπανία, όπου θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια.
Οι Ερυθρόλευκοι επιβίωσαν από την δική τους διαβολοβδομάδα με Φενέρ και Μπασκόνια και πλέον κοιτάζουν τη συνέχεια, η οποία έχει, πέραν της Βαλένθια, και ταξίδι στη Λυών.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:
- 33η αγωνιστική (24/03, 21:30): Βαλένθια-Ολυμπιακός
- 35η αγωνιστική (03/04, 21:00): Βιλερμπάν-Ολυμπιακός
- 36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
- 37η αγωνιστική (09/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός
- 38η αγωνιστική (16/04, 21:15): Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο
