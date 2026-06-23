Φουρνιέ: Έθεσε στους φίλους του Ολυμπιακού δίλημμα για τη φανέλα του
Ο Εβάν Φουρνιέ κινείται σε ρυθμούς... οff season απολαμβάνοντας τις διακοπές του στα ελληνικά νησιά τώρα που δεν έχει υποχρεώσεις με τον Ολυμπιακό.
Ωστόσο, ο Γάλλος σταρ της ομάδας έθεσε ένα σημαντικό ερώτημα στους θαυμαστές του αναφορικά με τη νέα σεζόν. Μετά την αποχώρηση του Μουσταφά Φαλ από την ομάδα του Πειραιά απελευθερώθηκε το νούμερο 10 που είχε στη φανέλα του ο Γάλλος ψηλός.
Ο Φουρνιέ παραδοσιακά στη μεγαλύτερη θητεία του στο NBA είχε επιλέξει το «10» τόσο στους Ορλάντο Μάτζικ, όσο και στους Σέλτικς και τους Νικς, αλλά και στην Εθνική ομάδα της Γαλλίας.
«Το μόνο αρνητικό που βρίσκω στον Φαλ είναι ότι φοράει το #10 και όταν τον ρώτησα δεν μου το έδινε», είχε πει κατά την παρουσίασή του επιλέγοντας το «94» που είχε τιμήσει και στους Πίστονς.
Τώρα ο Φουρνιέ έθεσε το ερώτημα μέσω του λογαριασμού του στο Χ αναφορικά με το αν πρέπει να κρατήσει το «94» στον Ολυμπιακό ή να αλλάξει και να πάρει το αγαπημένο του «10» τώρα που είναι ελεύθερο.
For next year back to my 10 or keep 94?— Evan Fournier (@EvanFourmizz) June 23, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.