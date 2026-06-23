Ο Εβάν Φουρνιέ έβαλε τους θαυμαστές του να διαλέξουν εάν επιθυμούν να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με το νούμερο 94 ή να επαναφέρει το νούμερο 10.

Ο Εβάν Φουρνιέ κινείται σε ρυθμούς... οff season απολαμβάνοντας τις διακοπές του στα ελληνικά νησιά τώρα που δεν έχει υποχρεώσεις με τον Ολυμπιακό.

Ωστόσο, ο Γάλλος σταρ της ομάδας έθεσε ένα σημαντικό ερώτημα στους θαυμαστές του αναφορικά με τη νέα σεζόν. Μετά την αποχώρηση του Μουσταφά Φαλ από την ομάδα του Πειραιά απελευθερώθηκε το νούμερο 10 που είχε στη φανέλα του ο Γάλλος ψηλός.

Ο Φουρνιέ παραδοσιακά στη μεγαλύτερη θητεία του στο NBA είχε επιλέξει το «10» τόσο στους Ορλάντο Μάτζικ, όσο και στους Σέλτικς και τους Νικς, αλλά και στην Εθνική ομάδα της Γαλλίας.

«Το μόνο αρνητικό που βρίσκω στον Φαλ είναι ότι φοράει το #10 και όταν τον ρώτησα δεν μου το έδινε», είχε πει κατά την παρουσίασή του επιλέγοντας το «94» που είχε τιμήσει και στους Πίστονς.

Τώρα ο Φουρνιέ έθεσε το ερώτημα μέσω του λογαριασμού του στο Χ αναφορικά με το αν πρέπει να κρατήσει το «94» στον Ολυμπιακό ή να αλλάξει και να πάρει το αγαπημένο του «10» τώρα που είναι ελεύθερο.