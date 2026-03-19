Στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια στο ΣΕΦ, ο Ταϊρίκ Τζόουνς… χάρισε θέαμα στους φίλους των «ερυθρολεύκων», έπειτα από εντυπωσιακό κάρφωμα που πραγματοποίησε.

Συγκεκριμένα ο Εβάν Φουρνιέ πέρασε από τον αντίπαλό του και στη συνέχεια ύψωσε την μπάλα στον… αέρα προκειμένου ο Τζόουνς και να την καρφώσει.

Ο Αμερικανός σέντερ έπιασε την πάσα του συμπαίκτη του και κάρφωσε εμφατικά στη ρακέτα των Ισπανών, προσφέροντας ένα highlight στην αναμέτρηση.