Βεζένκοβ: «Όταν το 2024 επέστρεψα στην οικογένειά μου, ονειρευόμουν αυτές τις στιγμές»

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε στον κόσμο του Ολυμπιακού στην πλατεία Κοραή και έδειξε τη χαρά του για την κατάκτηση της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης και ο Πειραιάς το γιόρτασε με την ψυχή του.

Mόλις η αποστολή των Πειραιωτών έφυγε από το T-Center κατευθύνθηκε προς το κέντρο του Πειραιά, μπροστά από το δημαρχείο. Εκεί οι φίλοι του Ολυμπιακού έγιναν ένα με την ομάδα και όλοι μαζί γιόρτασαν με την ψυχή τους την τεράστια επιτυχία του Γιώργου Μπαρτζώκα και των παικτών του.

Ο Σάσα Βεζένκοβ πήρε το μικρόφωνο και μίλησε στον κόσμο της ομάδας, τονίζοντας πως ήταν αυτό που ονειρευόταν.

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί όταν επέστρεφα από την Αμερική το 2024 και ήρθα στην οικογένειά μου ονειρευόμουν αυτές ακριβώς τις στιγμές. Ξέρω ότι περάσαμε μαζί δύσκολα. Τα προηγούμενα χρόνια πονέσαμε. Αλλά θέλω να πω κάτι που αυτή την στιγμή μπορεί να μη μοιάζει σημαντικό, αλλά πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα», ανέφερε.

