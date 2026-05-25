Το video του Gazzetta για Φουρνιέ: Από τη στεναχώρια του 2025 στο... πάρτι του 2026

Δείτε το video του Gazzetta από τις αντιδράσεις του Φουρνιέ μετά τον περσινό χαμένο ημιτελικό και μετά τον φετινό κερδισμένο τελικό. Τα συναισθήματα του Γάλλου.

Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης και ο Πειραιάς το γιόρτασε με την ψυχή του σε ένα ατελείωτο πάρτι.

Μετά την κατάκτηση της Euroleague στο T-Center η αποστολή του Ολυμπιακού πήγε στο κέντρο του Πειραιά, μπροστά από το δημαρχείο, εκεί όπου στήθηκε μια μεγάλη γιορτή, με τον κόσμο και την ομάδα να γίνονται ένα και να γιορτάζουν με την ψυχή τους την τεράστια επιτυχία του Γιώργου Μπαρτζώκα και των παικτών του.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν πρωταγωνιστής σε όλο αυτό τον δρόμο για την κούπα, ενώ έκανε σπουδαία πράγματα στον τελικό.

Πριν από ένα χρόνο ήταν καταρρακωμένος και λύγισε μετά τον χαμένο ημιτελικό με τη Μονακό, όμως φέτος στο ΟΑΚΑ όλα άλλαξαν. Ξέσπασε σε ξέφρενους πανηγυρισμούς μόλις τελείωσε το ματς και το χάρηκε με την ψυχή του σε ένα απίθανο κοντράστ.

