Ολυμπιακός - Μπασκόνια: Οι διαιτητές της αναμέτρησης
Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, φτάνοντας σε μια επιβλητική νίκη με 104-87 στο εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Επόμενη υποχρέωση για τους «ερυθρόλευκους» είναι ξανά στο ΣΕΦ η αναμέτρηση με την Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική την Πέμπτη 19 Μαρτίου και ώρα 21:15/
Οι διαιτητές που ορίστηκαν για τον συγκεκριμένο αγώνα είναι οι Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Τόμισλαβ Χόρντοφ (Κροατία) και Σέρτζιο Σίλβα (Πορτογαλία).
