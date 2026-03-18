H EuroLeague έκανε γνωστή τη διαιτητική τριάδα για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, φτάνοντας σε μια επιβλητική νίκη με 104-87 στο εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Επόμενη υποχρέωση για τους «ερυθρόλευκους» είναι ξανά στο ΣΕΦ η αναμέτρηση με την Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική την Πέμπτη 19 Μαρτίου και ώρα 21:15/

Οι διαιτητές που ορίστηκαν για τον συγκεκριμένο αγώνα είναι οι Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Τόμισλαβ Χόρντοφ (Κροατία) και Σέρτζιο Σίλβα (Πορτογαλία).