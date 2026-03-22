Παναθηναϊκός: Με καλεσμένο τον Παρθενόπουλο ο εορτασμός των 90 χρόνων της Αρμάνι Μιλάνο
Η Αρμάνι Μιλάνο γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο τα 90α της γενέθλια καθώς επικράτησε της Σάσαρι εντός έδρας με 99-87.
Στο περιθώριο του ματς είχαν διοργανωθεί πολλές εκπλήξεις όπου έδωσαν το «παρών» μεγάλες δόξες από το λαμπρό παρελθόν της ομάδας.
Δόξες που φόρεσαν τη φανέλα της Ολίμπια Μιλάνο είχαν την ευκαιρία για reunion και συνάμα να παρακολουθήσουν δια ζώσης την εν λόγω αναμέτρηση.
Ανάμεσα στους καλεσμένους της ιταλικής ομάδας ήταν και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.