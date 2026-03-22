Ο Βασίλης Παρθενόπουλος ήταν καλεσμένος της Αρμάνι Μιλάνο στο ματς με την Σάσαρι το οποίο συνδυάστηκε και με τα 90α της γενέθλια.

Η Αρμάνι Μιλάνο γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο τα 90α της γενέθλια καθώς επικράτησε της Σάσαρι εντός έδρας με 99-87.

Στο περιθώριο του ματς είχαν διοργανωθεί πολλές εκπλήξεις όπου έδωσαν το «παρών» μεγάλες δόξες από το λαμπρό παρελθόν της ομάδας.

Δόξες που φόρεσαν τη φανέλα της Ολίμπια Μιλάνο είχαν την ευκαιρία για reunion και συνάμα να παρακολουθήσουν δια ζώσης την εν λόγω αναμέτρηση.

Ανάμεσα στους καλεσμένους της ιταλικής ομάδας ήταν και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος.