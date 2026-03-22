Δείτε τα highlights από το εύκολο πέρασμα του Παναθηναϊκού από το κλειστό «Μάκης Λιούγκας» στη Γλυφάδα απέναντι στον Πανιώνιο.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει των Νεοσμυρνιωτών εκτός έδρας για την 22η αγωνιστική με 84-68 και να πάει... ήρεμη στην διπλή αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός μοίρασε το σκοράρισμα ενώ ο Τούρκος τεχνικός άνοιξε το rotation και έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες ώστε να τους έχει όλους «φρέσκους» στην «διαβολοβδομάδα» και στα δύο παιχνίδια απέναντι στην Ντουμπάι στο Σεράγεβο (24/3) και στην Μονακό (27/3) στο «Telekom Center Athens».

Ο Σορτς είχε 11 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ακολούθησαν οι Ρογκαβόπουλος (10π., 4ριμπ., 2ασ.), Ερνανγκόμεθ (10π., 3ριμπ., 2ασ.), Όσμαν (9΄., 3/5τρ.), Σλούκας (9π., 4ασ.) και Χέιζ-Ντέιβις (9΄.)

Για τον Πανιώνιο ο Τόμασον ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, ενώ ο Λιούις είχε 16 πόντους έχοντας πραγματοποιήσει πολύ καλή εμφάνιση στην τελευταία περίοδο.