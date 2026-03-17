Ο Ολυμπιακός (21:15) φιλοξενεί τη Φενέρ και ψάχνει άλλη μια νίκη για να πλησιάσει στο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Μεγάλο ματς στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ σε ματς εξ αναβολής (21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) και θέλει να πλησιάσει στο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Οι Πειραιώτες είναι στο 20-11, ενώ η ομάδα του Σάρας βρίσκεται στο 22-8 και είναι πρώτη.

Το σύνολο του Μπαρτζώκα δεν θα έχει τους Ταϊρίκ Τζόουνς, Κόρι Τζόσεφ και Μόντε Μόρις, ενώ η Φενέρ θα αγωνιστεί χωρίς τους Νάντο Ντε Κολό και Κρις Σίλβα.

«Εγώ θα συνεχίσω τη δουλειά στον Ολυμπιακό όσο την κάνω και θα κριθώ στο τέλος», ανέφερε ο Μπαρτζώκας, ενώ ο Σάρας από την πλευρά του τόνισε «Από τις καλύτερες ομάδες ο Ολυμπιακός, να προσέξουμε τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ».

«Παίζουμε με τον πρώτο της βαθμολογίας και θέλουμε να διατηρηθούμε ψηλά», ανέφερε ο Παπανικολάου.

Το πρόγραμμα της Τρίτης

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί (17:00, Novasports Prime)

Παρτίζαν – Dubai BC (21:00, Novasports 4)

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (21:15, Novasports Prime)

