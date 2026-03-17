Ολυμπιακός: Κόντρα στη Φενέρ για άλλο ένα βήμα για το πλεονέκτημα έδρας
Μεγάλο ματς στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ σε ματς εξ αναβολής (21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) και θέλει να πλησιάσει στο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Οι Πειραιώτες είναι στο 20-11, ενώ η ομάδα του Σάρας βρίσκεται στο 22-8 και είναι πρώτη.
Το σύνολο του Μπαρτζώκα δεν θα έχει τους Ταϊρίκ Τζόουνς, Κόρι Τζόσεφ και Μόντε Μόρις, ενώ η Φενέρ θα αγωνιστεί χωρίς τους Νάντο Ντε Κολό και Κρις Σίλβα.
«Εγώ θα συνεχίσω τη δουλειά στον Ολυμπιακό όσο την κάνω και θα κριθώ στο τέλος», ανέφερε ο Μπαρτζώκας, ενώ ο Σάρας από την πλευρά του τόνισε «Από τις καλύτερες ομάδες ο Ολυμπιακός, να προσέξουμε τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ».
«Παίζουμε με τον πρώτο της βαθμολογίας και θέλουμε να διατηρηθούμε ψηλά», ανέφερε ο Παπανικολάου.
Το πρόγραμμα της Τρίτης
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί (17:00, Novasports Prime)
Παρτίζαν – Dubai BC (21:00, Novasports 4)
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (21:15, Novasports Prime)
