Ο Σάβιτς «άδειασε» τον Μιχάηλοβιτς: «Είναι εγωϊστής, δεν ήθελε να είναι στη σκιά του Ομπράντοβιτς»

Ο πρώην γενικός διευθυντής της Παρτίζαν Ζόραν Σάβιτς παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη ρίχνοντας «καρφιά» στον πρόεδρο Όστογια Μιχάηλοβιτς για την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η Παρτίζαν με την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ολοκλήρωσε έναν μεγάλο κύκλο και μαζί του αποχώρησε από τον σύλλογο και ο Ζόραν Σάβιτς. Ο πρώην γενικός διευθυντής των «ασπρόμαυρων» δεν είχε μιλήσει δημόσια από την ημέρα που έφυγε από την ομάδα, μέχρι τώρα.

Συγκεκριμένα, ο πρώην βασικός διοικητικός παράγοντας της ομάδας μίλησε στο Sportklub για όσα συνέβησαν στον σύλλογο σε μια περίοδο που ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και επώδυνη για όλους τους φιλάθλους της πρωταθλήτριας Σερβίας.

«Πιστεύω ότι η Παρτίζαν χρειάζεται ηρεμία, όχι αναταράξεις. Τις τελευταίες ημέρες ειπώθηκαν ορισμένα πράγματα που με ανάγκασαν να αντιδράσω και να πω και εγώ τη δική μου εκδοχή. Μόνο εγώ γνωρίζω την πραγματική εκδοχή, γιατί είμαι κοντά στον Ζέλικο και από την άλλη πλευρά προστατεύω τα συμφέροντα του συλλόγου. Ο Όστογια έχει το δικό του στυλ, που στην Ισπανία το αποκαλούν “palmeros”, δηλαδή ανθρώπους που απλώς χειροκροτούν. Περιμένει από τους γύρω του να κάνουν αυτό, αλλά εγώ δεν το έκανα ποτέ. Του έχω πει εκατομμύρια φορές ότι ήρθα στην Παρτίζαν λόγω του ονόματος και του κύρους του συλλόγου. Ήταν πολύ δύσκολο να δουλεύεις, αλλά τα πρώτα δύο χρόνια ήταν φανταστικά», δήλωσε ο Ζόραν Σάβιτς στο Sportklub σε μια συνέντευξη που θα μεταδοθεί ολόκληρη την Τετάρτη (18/3, 20:30) στο τηλεοπτικό κανάλι Ν1.

Ο Σάβιτς μίλησε επίσης για το ποιο ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο στις σχέσεις του με τον πρόεδρο Όστογια Μιχαήλοβιτς, καθώς και για την επιρροή που έχει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

«Ο Όστογια έχει πολύ μεγάλο εγωισμό. Πιστεύει ότι γνωρίζει τα πάντα όταν πρόκειται για το μπάσκετ, ενώ ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει ένα άλλο “μειονέκτημα”: δημιουργεί τεράστια σκιά όπου κι αν εμφανιστεί. Όποιος δεν θέλει να βρίσκεται μέσα σε αυτή τη σκιά, έχει πρόβλημα και προφανώς αυτό ήταν το πρόβλημα. Ο Ομπράντοβιτς δημιουργεί αυτή τη σκιά όχι επειδή το θέλει, αλλά επειδή απλώς είναι τέτοιος. Δεν μπορεί να σε ενοχλεί επειδή είναι ένας άνθρωπος πάνω στον οποίο είναι στραμμένα όλα τα φώτα. Έχεις τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, αλλά έχεις και τον Ροναλντίνιο και τον Μέσι. Τώρα θα πρέπει να είναι πρόβλημα που μιλούν για αυτούς; Έχω την αίσθηση ότι εκείνος πάντα πίστευε πως οι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν πόσα έχει προσφέρει στον σύλλογο», τόνισε ο Ζόραν Σάβιτς.