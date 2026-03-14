Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς υπέγραψαν τον Ομέρ Γιούρτσεβεν με 10ήμερο συμβόλαιο και τον έκαναν συμπαίκτη του Στεφ Κάρι.

Μετά το «διαζύγιο» με τον Παναθηναϊκό, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν βρέθηκε στη G-League του NBA και συγκεκριμένα στους Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς ψάχνοντας τη μεγάλη επιστροφή.

Ο Τούρκος σέντερ πέτυχε στην επιστροφή του στον μαγικό κόσμο του NBA, καθώς όπως μεταφέρει ο έγκυρος Σαμς Σαράνια, οι Γουόριορς του προσέφεραν 10ήμερο συμβόλαιο εξαιτίας των πολλών τραυματισμών που ταλαιπωρούν την ομάδα.

The Golden State Warriors are signing former Heat and Jazz center Omer Yurtseven to a 10-day contract, agents Keith Glass and Luke Glass tell ESPN. Yurtseven spent the season in the Euroleague before joining the G League last week, posting 36 points and 12 rebounds Friday night. pic.twitter.com/xyxP5aufMm March 14, 2026

Έτσι ο Γιούρτσεβεν θα γίνει συμπαίκτης με τον Στεφ Κάρι και θα παίζει υπό τις οδηγίες του Στιβ Κερ κυνηγώντας την ευκαιρία για ένα καλύτερο συμβόλαιο. Να σημειωθεί, ότι ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στη G-League, όπου σημείωνε το ένα double double μετά το άλλο με αποκορύφωμα την εμφάνιση της Παρασκευής (13/03) όπου σκόραρε 36 πόντους με 15/20 δίποντα και 4/4 βολές, κατεβάζοντας παράλληλα 12 ριμπάουντ. Σε τρία παιχνίδια στη λίγκα, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν μέτρησε 23 πόντους, 13.3 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ κατά μέσο όρο.