Μάνταλος για το βίντεο της ανανέωσης με το γράμμα στον γιο του: «Βούρκωνα όταν το έγραφα»

Ο Πέτρος Μάνταλος μίλησε μετά τη νίκη επί της Κηφισιάς και αναφέρθηκε στο συγκινητικό βίντεο της ανανέωσης του συμβολαίου του με το γράμμα στον γιο του.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης με την Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια από τα μάτριξ του γηπέδου ανακοινώθηκε το νέο συμβόλαιο του Πέτρου Μάνταλου με την ΑΕΚ ως το 2027. Σε ένα συγκινητικό βίντεο, ο Μάνταλος γράφοντας ένα γράμμα στον γιο του για τα όσα έχει ζήσει στην ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του για ακόμα ένα χρόνο.

Μετά το παιχνίδι μίλησε στην Cosmote TV και τόνισε πως βούρκωνε την ώρα που έγραφε το γράμμα, προσθέτοντας πως ίσως πρέπει να συνεχίσει και μετά την επόμενη 13η σεζόν του στην ΑΕΚ καθώς το 13 είναι... γρουσούζικος αριθμός!

«Νομίζω κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Ξεκινήσαμε δυνατά, ευτυχήσαμε να σκοράρουμε νωρίς. Αυτό ήταν το σημείο κλειδί και γι’ αυτό οι τρεις βαθμοί ήρθαν εύκολα», τόνισε για τη νίκη επί της Κηφισιάς και συνέχισε για το αν η πρωτιά ενισχύει την αυτοπεποίθηση της ΑΕΚ: «Δεν σημαίνει τίποτα, αλλά τρεις και δύο βαθμοί, είναι ένα μαξιλαράκι. Το παίρνουμε και θα μπούμε στα play offs με αυτό».

Στη συνέχεια ο αρχηγός της ΑΕΚ υπογράμμισε για το γεγονός ότι η ΑΕΚ εκτός από την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα είναι και στα προημιτελικά του Conference League: «Ήθελα να πω γι’ αυτό. Η ήττα με την Τσέλιε πείραξε και εμάς τους ίδιους. Αλλά αν πας πίσω και σκεφτείς πως ξεκινήσαμε και που είμαστε, το καταπίνεις και λες προχωράμε με αυτό. Και με την ήττα είμαστε στους 8».

Τέλος, για το γεγονός της ανανέωσης του συμβολαίου του ως το 2027 που θα τον κρατήσει για 13η σεζόν στην ΑΕΚ, αλλά και για το συγκινητικό βίντεο με το γράμμα στον γιο του, είπε: «Έκανα να το γράψω αυτό το γράμμα… Δεν ξέρω και εγώ… Βούρκωνα εγώ ο ίδιος. Τα 13 χρόνια είναι γρουσούζικος αριθμός, πρέπει να βάλω άλλον έναν».