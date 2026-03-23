Ο Ιρανός διεθνής στράικερ του Ολυμπιακού έδωσε την φανέλα του στον Ισραηλινό χαφ της ΑΕΛ Novibet και η κίνηση αυτή είχε συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Οι Ταρέμι και Ναόρ έδωσαν ο ένας στον άλλον τις φανέλες τους μετά το Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet (0-0). Ο Ιρανός φορ του Ολυμπιακού - που έχει αποδείξει το πόσο σπουδαίος άνθρωπος είναι εκτός από ποδοσφαιριστής - έδωσε την εμφάνισή του (την φανέλα του) στον Ισραηλινό χαφ θέλοντας να δείξει ότι ως δύο άνθρωποι και ποδοσφαιριστές δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν και επιδιώκωντας έτσι να στείλει ένα ξεχωριστό μήνυμα: ένα μήνυμα για ειρήνη και κατάπαυση πυρός. Τόσο Ταρέμι όσο και ο Ναόρ ήταν βασικοί με τις ομάδες τους στο παιχνίδι αυτό.