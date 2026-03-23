Ολυμπιακός: Κίνηση με ξεχωριστό συμβολισμό τους από Ταρέμι και Ναόρ
Οι Ταρέμι και Ναόρ έδωσαν ο ένας στον άλλον τις φανέλες τους μετά το Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet (0-0). Ο Ιρανός φορ του Ολυμπιακού - που έχει αποδείξει το πόσο σπουδαίος άνθρωπος είναι εκτός από ποδοσφαιριστής - έδωσε την εμφάνισή του (την φανέλα του) στον Ισραηλινό χαφ θέλοντας να δείξει ότι ως δύο άνθρωποι και ποδοσφαιριστές δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν και επιδιώκωντας έτσι να στείλει ένα ξεχωριστό μήνυμα: ένα μήνυμα για ειρήνη και κατάπαυση πυρός. Τόσο Ταρέμι όσο και ο Ναόρ ήταν βασικοί με τις ομάδες τους στο παιχνίδι αυτό.
