Ο Έργκιν Άταμαν στην ομιλία του στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη επί της Ζάλγκιρις, έκανε ειδική αναφορά στην επιστροφή του Ματίας Λεσόρ.

Στην επιστροφή του Ματίας Λεσόρ ο Παναθηναϊκός μπήκε ξανά σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων επικρατώντας της Ζάλγκιρις (92-88) και τον Έργκιν Άταμαν στα αποδυτήρια να κάνει ειδική αναφορά στον Γάλλο σέντερ.

Συγκεκριμένα στην καθιερωμένη του ομιλία μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Τούρκος τεχνικός καλωσόρισε τον Λεσόρ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι πολύ χαρούμενος που επέστρεψε δυναμικά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι είναι για να καλωσορίσετε τον Ματίας. Καλωσορίζουμε τον Ματίας στην ομάδα μας ξανά. Φυσικά, με τα στοιχεία και την επιθετικότητά του μας βοήθησε πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί μετά από ενάμιση χρόνο επέστρεψε δυναμικά και ελπίζω να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο».