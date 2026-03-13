Άταμαν: «Ο Λεσόρ μας βοήθησε να έχουμε ισορροπία»
Στην καλή άμυνα και την επιστροφή του Λεσόρ στη δράση στάθηκε ο Εργκίν Άταμαν στις δηλώσεις του στην κάμερα της EuroLeague.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:
Εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο, στις άλλες περιόδους παίξαμε καλή άμυνα. Αναγκάσαμε την Ζάλγκιρις να πάρει δύσκολα σουτ. Ο Λεσόρ μας βοηθούσε να έχουμε ισορροπία. Νιώσαμε πιο άνετα μέσα στο παρκέ. Ξέραμε πως με τον Ματίας θα έχουμε σκορ από κοντά. Θα κερδίζαμε πιο εύκολα, αλλά στο τέλος έβαλε μεγάλα καλάθια για την Ζάλγκιρις. Θέλαμε να τον βάλουμε γιατί ξέραμε πως ήταν έτοιμος να επιτεθεί. Λίγα λεπτά στην αρχή να ζεσταθεί και μετά να μπει ο Χολμς. Μας βοήθησε πολύ για να έχουμε ισορροπία κοντά και μακριά από το καλάθι.
