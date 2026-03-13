Ο Λεσόρ δίνει δύναμη στον Παναθηναϊκό!

Η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ αλλάζει την ενέργεια του Παναθηναϊκού AKTOR, που πήρε το αποτέλεσμα απέναντι στη Ζάλγκιρις και πλέον επιζητά ένα δυνατό φίνις στη EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε τη νίκη (92-88) απέναντι στη Ζάλγκιρις, όμως η πραγματική του «μάχη» δεν είναι μόνο με τους αντιπάλους του, αλλά και με τον χρόνο. Οι «πράσινοι» καλούνται να καλύψουν το χαμένο έδαφος των προηγούμενων εβδομάδων και να πραγματοποιήσουν ένα εντυπωσιακό φίνις στη σεζόν, αν θέλουν να εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα εν όψει των playoffs της διοργάνωσης.

Η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην 31η αγωνιστική έφερε μαζί της και κάποια στοιχεία που έλειπαν, όπως ενέργεια, ένταση και ισχυρή παρουσία στη ρακέτα. Ο Γάλλος σέντερ έδειξε σε αρκετές στιγμές του αγώνα τον παίκτη που προκαλούσε... τρόπο στο «ζωγραφιστό» πριν τον τραυματισμό του. Με τη δύναμη και το πάθος του έδωσε ώθηση στην άμυνα του Παναθηναϊκού, ενώ στο επιθετικό κομμάτι αποτέλεσε σημαντική απειλή στο low-post, δημιουργώντας συνεχώς προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα, είτε με το σκορ, είτε με το παιχνίδι από μέσα στη ρακέτα προς τα έξω.

Η ενέργεια του Ματίας Λεσόρ φάνηκε να επηρεάζει θετικά και τους συμπαίκτες του. Πρώτος από όλους ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση (24 πόντους με 8/10 ελεύθερες βολές, 5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 36:06 λεπτά συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο PIR), δείχνοντας αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα στις επιθέσεις του. Σημαντικές στιγμές είχε και ο Κέντρικ Ναν, που μπορεί να έχασε κάποια σουτ από μέση απόσταση, όμως πέτυχε κρίσιμα καλάθια σε κομβικά σημεία του αγώνα. Όσο για τους Τζέριαν Γκραντ και Κώστα Σλούκα έδωσαν τον ρυθμό στην περιφέρεια, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού AKTOR να προσφέρει μάλιστα και μια εντυπωσιακή στιγμή με την τάπα στην άμυνα πάνω στον Σιλβέιν Φρανσίσκο και αμέσως μετά ακολούθησε τρίποντο στο επιθετικό τρανζίσιον, το οποίο πανηγύρισε με πάθος.

Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν έδειξε θετικά στοιχεία στο παιχνίδι της, ωστόσο είναι ξεκάθαρο πως έχει ακόμη δρόμο μπροστά της. Η βελτίωση πρέπει να έρθει μέσα από τη δουλειά και τη συγκέντρωση, καθώς τα περιθώρια πλέον είναι ελάχιστα. Οι «πράσινοι» έχουν ήδη χάσει αρκετό έδαφος και δεν έχουν την πολυτέλεια για νέα στραβοπατήματα.

Ένα από τα βασικά προβλήματα που εξακολουθούν να εμφανίζονται είναι η διαχείριση των διαφορών. Δεν είναι λίγες οι φορές που προβάδισμα 10 ή ακόμη και 12 πόντων εξανεμίζεται μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή χάνονται πολύτιμες κατοχές με βιαστικές επιλογές στην επίθεση, γεγονός που δίνει εύκολους πόντους στον αντίπαλο και δημιουργεί ανισορροπία στο παιχνίδι. Συνέβη και απέναντι στη Ζάλγκιρις στο φινάλε του αγώνα, χωρίς να κοστίσει...

Τα δύσκολα, πάντως, βρίσκονται μπροστά. Ο Παναθηναϊκός AKTOR χρειάζεται ένα μεγάλο σερί νικών στο φινάλε της κανονικής περιόδου για να πετύχει τον στόχο του και να βρεθεί στην καλύτερη δυνατή θέση πριν από τα playoffs. Οι παίκτες γνωρίζουν πως από εδώ και πέρα δεν υπάρχει όπως λένε και οι αμερικανοί, δεύτερη ευκαιρία για να κάνουν την... πρώτη εντύπωση και να διορθώσουν τα λάθη.

Ένα ακόμη σημείο που χρειάζεται βελτίωση είναι τα ριμπάουντ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης η ελληνική ομάδα πήρε μόλις δύο, ένα με τον Τσέντι Όσμαν και ένα ακόμη από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περιόδου μετά από άστοχη ελεύθερη βολή.

Η παρουσία του Ματίας Λεσόρ επηρέασε και τον επιθετικό τρόπο ανάπτυξης της ομάδας. Με τον Γάλλο σέντερ να δίνει λύσεις κοντά στο καλάθι, οι «πράσινοι» δεν χρειάστηκε να βασιστούν υπερβολικά στο τρίποντο. Είναι ενδεικτικό ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR επιχείρησε μόλις 11 σουτ πίσω από τα 6,75 μ., ευστοχώντας στα πέντε, ποσοστό που φτάνει το 45,5%.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Με τον Λεσόρ ξανά στη δράση, ο Παναθηναϊκός AKTOR αποκτά διαφορετική δυναμική. Το ζητούμενο πλέον είναι να αξιοποιήσει αυτή τη νέα ώθηση και να τη μετατρέψει σε νικηφόρο σερί την πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν.

ΥΓ: Ο αποκλεισμός του Νίκου Ρογκαβόπουλου από τη 12αδα με τη Ζάλγκιρις είναι μια έκπληξη χωρίς αμφιβολία. Προσωπική εκτίμηση, πως δύσκολα θα μείνει ξανά εκτός, γιατί είναι απαραίτητος.

