Οι Ματίας Λεσόρ και Τσέντι Όσμαν γνώρισαν την αποθέωση από τους συμπαίκτες τους στα αποδυτήρια.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες κερδίζοντας την Ζάλγκιρις Κάουνας με 92-88 έχοντας την αύρα του Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ έκανε και πάλι την εμφάνισή του στα παρκέ και άναψε τη σπίθα εντός και εκτός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ.

Μετά το τέλος του αγώνα γνώρισε την αποθέωση από τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια, κάτι που έγινε και με τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος έγινε και αποδέκτης... αποθεωτικής «σφαλιάρας» από τον Κώστα Σλούκα.

Δείτε το σχετικό βίντεο του Παναθηναϊκού