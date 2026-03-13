Αποχώρησε κουτσαίνοντας ο Όσμαν

Ο Τσέντι Όσμαν αποχώρησε στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα του αγώνα με τη Ζάλγκιρις Κάουνας, μετά από ένα σκληρό φάουλ του Σλίβα, και πέρασε στον πάγκο κουτσαίνοντας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας της Ζάλγκιρις στο Telekom Center Athens για την 31η αγωνιστική της regular season.

Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στη δράση απέναντι στους Λιθουανούς, ενώ ο Τσέντι Όσμαν αποχώρησε κουτσαίνοντας με ενοχλήσεις στο γόνατο, έπειτα από ένα σκληρό φάουλ του Ντάστιν Σλίβα στα 10" πριν από τη λήξη.

Πάντως, μετά το τέλος του αγώνα, ο Όσμαν συμμετείχε κανονικά στους πανηγυρισμούς μαζί με τους συμπαίκτες του, πατώντας το πόδι του.