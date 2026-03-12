Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε το «παρών»
Ο Παναθηναϊκός φιλοδοξεί να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στη Ζάλγκιρις στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής, προκειμένου να ελπίζει για την πρόκριση προς τα play-offs της EuroLeague, οδεύοντας προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας.
Στο Telekom Center Athens βρέθηκε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση από τη σουίτα του. Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ μετά την ήττα από τον Ηρακλή στο πρωτάθλημα θέλησε να ενισχύσει με την παρουσία του την ομάδα, ενώ το «παρών» έδωσε και στην προπόνηση του τριφυλλιού.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.