Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει το ματς του Παναθηναϊκού με τη Ζάλγκιρις.

Ο Παναθηναϊκός φιλοδοξεί να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στη Ζάλγκιρις στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής, προκειμένου να ελπίζει για την πρόκριση προς τα play-offs της EuroLeague, οδεύοντας προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Στο Telekom Center Athens βρέθηκε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση από τη σουίτα του. Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ μετά την ήττα από τον Ηρακλή στο πρωτάθλημα θέλησε να ενισχύσει με την παρουσία του την ομάδα, ενώ το «παρών» έδωσε και στην προπόνηση του τριφυλλιού.