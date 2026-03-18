ΚΑΕ Παναθηναϊκός για βόλεϊ γυναικών: «Μόνο περηφάνια»
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στη Βαλεφόλια, ωστόσο η «πράσινη» ΚΑΕ συνεχάρη την ομάδα βόλεϊ των γυναικών του συλλόγου.
Συγκεκριμένα λίγο μετά την ήττα με 3-0 ο μπασκετικός Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης στο x, έστειλε το δικό του μήνυμα για την προσπάθεια και για τον κόσμο που βρέθηκε στο κλειστό της Γλυφάδας.
Αναλυτικά η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
Μόνο περηφάνια γι’ αυτήν την σπουδαία ομάδα και γι’ αυτόν τον υπέροχο κόσμο! ☘️💚#paobcaktor pic.twitter.com/65086iThzS— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 18, 2026
