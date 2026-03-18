Οι Γκραντ και Ερνανγκόμεθ βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του Παναθηναϊκού και παρακολούθησαν τον δεύτερο τελικό του Challenge Cup.

Τα κορίτσια του Παναθηναϊκού αντιμετωπίζουν στο ΔΑΚ Γλυφάδας την ιταλική Βαλεφόλια, στο πλαίσιο του δεύτερου τελικού του Challenge Cup και με νίκη θα γιορτάσουν τον πρώτο τους ευρωπαϊκό τίτλο.

