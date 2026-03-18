Παναθηναϊκός: Ερνανγκόμεθ και Γκραντ βλέπουν τον δεύτερο τελικό του Challenge Cup
Στην Γλυφάδα βρέθηκαν οι Χουάντσο Ερνανγκόμε και Τζέριαν Γκραντ, προκειμένου να υποστηρίξουν την ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού.
Τα κορίτσια του Παναθηναϊκού αντιμετωπίζουν στο ΔΑΚ Γλυφάδας την ιταλική Βαλεφόλια, στο πλαίσιο του δεύτερου τελικού του Challenge Cup και με νίκη θα γιορτάσουν τον πρώτο τους ευρωπαϊκό τίτλο.
Χουάντσο Ερνανγκόμε και Τζέριαν Γκραντ βρέθηκαν, λοιπόν, δίπλα στα πράσινα κορίτσια, προκειμένου να υποστηρίξουν την προσπάθειά τους για το ευρωαϊκό.
