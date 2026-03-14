Η Μονακό πήγε να κάνει το... θαύμα κόντρα στη Νανσί επιστρέφοντας στο ματς από το -21, όμως τελικά ηττήθηκε με 86-94.

Η Μονακό υποδέχθηκε τη Νανσί για την 22η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος και ηττήθηκε με 86-94.

Οι Μονεγάσκοι μέσα σε αυτή την περίοδο αστάθειας που διανύουν με τα οικονομικά προβλήματα και την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη έδειξαν πως η νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό στη EuroLeague ήταν μία... αναλαμπή σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη.

Με μόλις 8 παίκτες (7 της ομάδας κι έναν από το εφηβικό) διαθέσιμους και χωρίς τους Μάικ Τζέιμς (νοκ άουτ για 2-3 εβδομάδες), Ματ Στραζέλ και Έλι Οκόμπο, η Μονακό παρά το μικρό προβάδισμα που διατηρούσε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης είδε τη Νανσί να παίρνει εξ ολοκλήρου τα ηνία και να παίρνει προβάδισμα μέχρι και 21 πόντων στο τρίτο δεκάλεπτο (42-63). Οι Μονεγάσκοι ωστόσο, είχαν αποθέματα κι έβγαλαν αντίδραση επιστρέφοντας στο ματς καταφέρνοντας μάλιστα να περάσουν και μπροστά με 83-81. Δεν κατάφεραν όμως να διατηρήσουν τη διαφορά και ηττήθηκαν με 86-94.

Ο Ντάνιελ Τάις με 20 πόντους και 8 ριμπάουντ μαζί με τον Νεμάνια Νέντοβιτς με 20 πόντους, 1 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν οι παίκτες που ξεχώρισαν χωρίς να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Για τη Νανσί πρώτος σκόρερ ήταν ο πρώην παίκτης του Άρη, Λάντερς Νόλι, με 25 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Στεφάν Γκομπόλντ ακολούθησε με double double 24 πόντων και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 37-50, 65-73, 86-94