Ο Τόμας Σατοράνσκι με δηλώσεις του στην Mundo Deportivo παραδέχθηκε πως δεν του έχει κάνει ακόμη καμία πρόταση η Μπαρτσελόνα για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Η Μπαρτσελόνα θα αναμετρηθεί την Παρασκευή (13/3, 20:30) με την Χάποελ Τελ Αβίβ σε έναν πολύ σημαντικό αγώνα για να επιτύχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη Euroleague, ωστόσο ο Τόμας Σατοράνσκι μιλώντας στη Mundo Deportivo έβγαλε την... είδηση. Ο Τσέχος γκαρντ ρωτήθηκε για την ανανέωση του συμβολαίου του με τους Καταλανούς και αποκάλυψε πως ακόμη κανείς δεν του έχει πει τίποτε για την προοπτική παραμονής του στην ομάδα.

«Δεν έχω καμία ιδέα, πραγματικά. Κανείς δεν μου έχει πει κάτι και θα πρέπει να εξετάσω όλες τις πιθανότητες. Τώρα, όπως κάθε χρόνο, συγκεντρώνομαι στα παιχνίδια. Προς το παρόν όμως δεν υπάρχει τίποτα» απάντησε με μπόλικη δόση ειλικρίνειας ο Τόμας Σατοράνσκι που επισήμανε πως αυτή τη στιγμή παραμένει προσηλωμένος στους στόχους της ομάδας μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τις εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Μπαρτσελόνα.

Στη συνέχεια, ο έμπειρος γκαρντ της Καταλανικής ομάδας σχολίασε την απουσία φιλάθλων από το Παλάου Μπλαουγκράνα στο παιχνίδι με την Χάποελ Τελ Αβίβ.

«Σε κανέναν δεν αρέσει αυτή η ατμόσφαιρα, δεν είναι ιδανική, αλλά είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε», δήλωσε ο Τόμας Σατοράνσκι, θυμίζοντας τον πρώτο αγώνα απέναντι στη Χάποελ: «Παίξαμε το πρώτο παιχνίδι εναντίον τους και έχει περάσει ήδη πολύς καιρός. Εμείς έχουμε πλέον άλλον προπονητή και εκείνοι ξεκίνησαν πολύ καλά τη σεζόν. Θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι από πλευράς ταλέντου είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Είμαστε ικανοποιημένοι από το πώς παίξαμε απέναντι στη Μπρεογκάν, αλλά πρέπει να το επαναλάβουμε και στην Ευρωλίγκα».

Η Μπαρτσελόνα θέλει να επιστρέψει στις νίκες και ο Τσέχος γκαρντ γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι κάτι τέτοιο για την ομάδα του. «Όλα τα παιχνίδια είναι σαν τελικοί. Είναι δύσκολο για εμάς, γιατί το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε στην έδρα μας ήταν πριν από έναν μήνα και τώρα θα παίξουμε χωρίς κόσμο… Πρέπει να κερδίσουμε αύριο με κάθε τρόπο και μετά να προχωρήσουμε παιχνίδι με παιχνίδι».

