Ο Παναθηναϊκός αφήνει το παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις πίσω του και ετοιμάζεται να υποδέχτεί τον Ερυθρό Αστέρα για την 32η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός φιλοδοξούσε να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στη Ζάλγκιρις στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής, προκειμένου να ελπίζει για την πρόκριση προς τα play-offs της EuroLeague, οδεύοντας προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας και το κατάφερε με τη βοήθεια του Ματίας Λεσόρ.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 92-88 για να ανέβουν στη βαθμολογία με ρεκόρ 17 νίκες και 14 ήττες.

Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν θα είναι ο Ερυθρός Αστέρας την Παρασκευή 20 Μαρτίου και ώρα 21:15 και πάλι στο Telekom Center Athens για 32η αγωνιστική.