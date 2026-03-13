Παναθηναϊκός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος
Ο Παναθηναϊκός φιλοδοξούσε να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στη Ζάλγκιρις στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής, προκειμένου να ελπίζει για την πρόκριση προς τα play-offs της EuroLeague, οδεύοντας προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας και το κατάφερε με τη βοήθεια του Ματίας Λεσόρ.
Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 92-88 για να ανέβουν στη βαθμολογία με ρεκόρ 17 νίκες και 14 ήττες.
Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν θα είναι ο Ερυθρός Αστέρας την Παρασκευή 20 Μαρτίου και ώρα 21:15 και πάλι στο Telekom Center Athens για 32η αγωνιστική.
