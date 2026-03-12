Hoopfellas: «Ο Παναθηναϊκός είναι άρρωστος πνευματικά»

Ο Hoopfellas μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τα όσα έχουμε δει από τον Παναθηναϊκό, χρησιμοποιώντας… σκληρή γλώσσα για την ομάδα του Άταμαν.

Ο Παναθηναϊκός είναι σε κακό φεγγάρι και αυτό αποτυπώνεται στα αποτελέσματα, αλλά και στην ανάλυση του Hoopfellas στο Gazz Floor by Novibet.

Στην τελευταία εκπομπή, έγινε ειδική αναφορά στον Παναθηναϊκό, με τον Hoopfellas να αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως οι Πράσινοι έχουν σοβαρό πνευματικό πρόβλημα.

«Ο Παναθηναϊκός φάνηκε πως δεν ήθελε να παίξει το παιχνίδι στο Ιβανόφειο. Ο Ηρακλής έχει στοιχεία αλλά δεν έχει ταλέντο στην επίθεση. Όταν μετά το +21 το ματς στράβωσε, φάνηκε πως ο Παναθηναϊκός έπαιζε τυχαία. Διεκπεραιωτικά όλα, από την προετοιμασία του μέχρι το mindset. Και δεν είναι μόνο το ματς του Ηρακλή. Είναι αστείο να μιλάμε για αυτό το ματς, με όλο το σεβασμό στον Ηρακλή και την παράδοσή του. Όταν στραβώνει κάτι, δεν έχεις αμυντικούς μηχανισμούς για να το αλλάξεις. Βλέπεις πως το τρένο έρχεται σε μια ώρα πάνω σου, αλλά δεν σηκώνεσαι καν να φύγεις. Έχεις συνήθεια παραίτησης πλέον. Υπάρχει μια αρρώστια μέσα σου, κάτι συμβαίνει. Είσαι άρρωστος πνευματικά. Η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι απογοητευτική. Η χειρότερη στιγμή ήταν το ματς με την Παρί. Δεν αξιοποίησε την ορμή από το Κύπελλο και θα ήταν αλλιώς αν το είχες σχεδιάσει στοιχειωδώς τακτικά. Το ματς με την Ζάλγκιρις θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Αν κερδίσει. Τότε μπορεί να πάρει τη νίκη και με τον Αστέρα. Τίποτα δεν είναι σίγουρο στον φετινό Παναθηναϊκό. Έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκούς, χρειάζεται τον Σλούκα. Αν ο Σλούκας παίξει απλά στον μέσο όρο, θα έχει ελπίδες», είπε, μεταξύ άλλων, ο Hoopfellas για τον Παναθηναϊκό.

Το σχετικό απόσπασμα: