Η Euroleague ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές οι οποίοι θα κληθούν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά όσον αφορά την αναμέτρηση Μονακό-Ολυμπιακός στο «Gaston Medecine».

Ο Ολυμπιακός έβαλε για τα καλά... πλώρη για το αβαντάζ της έδρας μετά και τη νίκη του στην «Πόλη του Φωτός» απέναντι στην Παρί με 104-87 για την 34η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται να «κλείσουν» την... δική τους «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague και μάλιστα με back to back παιχνίδι επί γαλλικού εδάφους, καθώς φιλοξενούνται την Πέμπτη (12/3, 20:00) από την (γεμάτη προβλήματα), Μονακό.

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε την τριάδα των διαιτητών που θα κληθεί να «σφυρίξει» την εν λόγω αναμέτρηση και πρόκειται για τον Σλοβένο, Νταμίρ Γιαβόρ, τον Κροάτη, Λούκα Καρντούμ και τον Ισπανό, Σέρχιο Μανουέλ.