Ο Εβάν Φουρνιέ κλήθηκε σε απολογία από τη ΔΕΑΒ για τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι Πανιώνιος - Ολυμπιακός.

Ο Εβάν Φουρνιέ κλήθηκε σε απολογία από την ΔΕΑΒ για τα όσα συνέβησαν ανάμεσα σε εκείνον και οπαδό του Πανιωνίου.

Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι Πανιώνιος - Ολυμπιακός υπήρξε μεγάλη ένταση, καθώς άναψαν τα αίματα, με τον Εβάν Φουρνιέ να αποτελεί κεντρικό πρόσωπο της συγκεκριμένης αναμπουμπούλας.

Ο Εβάν Φουρνιέ εξαγριώθηκε μετά από χειρονομία και ύβρεις οπαδού προς το πρόσωπό του και ζήτησε τον λόγο, με τους διαιτητές να τον αποβάλουν από το ματς.

Η εν λόγω κίνηση έφερε αντίδραση και από την ΔΕΑΒ, η οποία κάλεσε σε απολογία τον Εβάν Φουρνιέ για τα όσα διαδραματίστηκαν στο παιχνίδι της Γλυφάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ για Φουρνιέ:

Η ΔΕΑΒ καλεί σε ακρόαση, στις 23/03/2026, τον καλαθοσφαιριστή FOURNIER EVAN MEHDI, καθώς και την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, που φέρεται ότι έλαβε χώρα από τον πρώτο των ανωτέρω, κατά την διάρκεια του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1980 – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 15/03/2026, στο Δ.Α.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για το πρωτάθλημα Stoiximan Basket League της ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025/2026.

Εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.