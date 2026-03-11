Γκραντ για Λεσόρ: «Έχουμε έναν μεγάλο παίκτη που επιστρέφει στη δράση»

Για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Ζάλγκιρις για την 31η αγωνιστική της EuroLeague μίλησε ο Τζέριαν Γκραντ.

O Tζέριαν Γκράντ μίλησε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Ζάλγκιρις στο Telecom Center Athens για την 31η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Αμερικανό να στέκεται στην επιστροφή του Λεσόρ στη δράση.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τζέριαν Γκραντ:

🎙️ 𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗧𝗔𝗟𝗞 𝗳𝘁. 𝗝𝗲𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗚𝗿𝗮𝗻𝘁 ☘️@JerianGrant talks about our team’s preparation and the key elements required to stay focused and secure the win in tomorrow’s EuroLeague matchup.



Watch the full Game Talk exclusively on CLUB 1908: https://t.co/SIsT5VWF7w 📲… pic.twitter.com/qA2ulLX2kw March 11, 2026

Για την προετοιμασία του για το ματς κόντρα στη Ζάλγκιρις:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι. Ενθουσιασμένοι γιατί παίζουμε ξανά στην έδρα μας και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε».

Για το ποιο θα είναι το κλειδί για την αυριανή (12/3) νίκη:

«Πρέπει να φέρουμε ενέργεια. Έχουμε έναν παίκτη που επιστρέφει (Λεσόρ) και φέρνει πολλή ενέργεια επομένως είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτό».

Για το πως νιώθει που το γήπεδο θα είναι sold out:

«Είναι κρίσιμη στιγμή τώρα. Νομίζω ότι απομένουν 9 παιχνίδια και κάθε εντός έδρας αγώνας είναι ακόμη πιο σημαντικός. Ξέρουμε πως οι φίλαθλοί μας θα είναι στο πλευρό μας οπότε πρέπει να βγούμε στο παρκέ και να παίξουμε».

Για το αν είναι αισιόδοξος:

«Πολύ αισιόδοξος. Όπως είπα, έχουμε έναν μεγάλο παίκτη που επιστρέφει και οι παίκτες είναι ενθουσιασμένοι για αυτό το τελευταίο κομμάτι της σεζόν».