Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο Παρίσι για την 34η αγωνιστική
Ο Ολυμπιακός πέρασε από το Παρίσι στο... πρόωρο παιχνίδι για την 34η αγωνιστική κερδίζοντας την Παρί με 87-104 φτάνοντας στο 20-10 ρεκόρ και έχοντας ένα ματς λιγότερο. Η 34η αγωνιστική θα συνεχιστεί στις 26 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί μία ημέρα αργότερα.
Αυτήν την εβδομάδα είναι προγραμματισμένη η 31η αγωνιστική, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται στο Πριγκιπάτο από τη Μονακό (12/3, 20:00) και αντίστοιχα τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί στο «T-Center» την Ζάλγκιρις Κάουνας (12/3, 22:00)
Η 34η αγωνιστική
Τρίτη 10 Μαρτίου
Πέμπτη 26 Μαρτίου
- 21:05 Μακάμπι - Ντουμπάι
- 21:15 Παναθηναϊκός - Μονακό
- 21:30 Μπάγερν - Βιλερμπάν
- 21:30 Αρμάνι - Βίρτους
- 21:45 Ρεάλ - Εφές
Παρασκευή 27 Μαρτίου
- 19:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
- 21:30 Παρτίζαν - Βαλένθια
- 21:30 Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας
- 21:30 Μπασκόνια - Χάποελ
Κατάταξη
- Φενέρμπαχτσε 22-7
- Ολυμπιακός 20-10
- Βαλένθια 20-10
- Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
- Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
- Ζάλγκιρις 17-13
- Ερυθρός Αστέρας 17-13
- Μπαρτσελόνα 17-13
- Μονακό 16-14
- Παναθηναϊκός 16-14
- Ντουμπάι 15-14
- Αρμάνι Μιλάνο 15-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
- Βίρτους Μπολόνια 13-17
- Μπάγερν Μονάχου 13-17
- Παρί 11-19
- Παρτίζαν 9-20
- Μπασκόνια 9-21
- Αναντολού Εφές 9-21
- Βιλερμπάν 8-22
Εκκρεμούν
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ
- Παρτίζαν-Ντουμπάι
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί
- Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
H 31η αγωνιστική
Τετάρτη 11 Μαρτίου
- 21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν
Πέμπτη 12 Μαρτίου
- 19:00 Ντουμπάι-Μπασκόνια
- 20:00 Μονακό-Ολυμπιακός
- 22:00 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις
- 21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια
- 22:00 Παρί-Βιλερμπάν
Παρασκευή 13 Μαρτίου
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ
