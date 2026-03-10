Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο Παρίσι για την 34η αγωνιστική

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη στην Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρί για την 34η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από το Παρίσι στο... πρόωρο παιχνίδι για την 34η αγωνιστική κερδίζοντας την Παρί με 87-104 φτάνοντας στο 20-10 ρεκόρ και έχοντας ένα ματς λιγότερο. Η 34η αγωνιστική θα συνεχιστεί στις 26 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί μία ημέρα αργότερα.

Αυτήν την εβδομάδα είναι προγραμματισμένη η 31η αγωνιστική, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται στο Πριγκιπάτο από τη Μονακό (12/3, 20:00) και αντίστοιχα τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί στο «T-Center» την Ζάλγκιρις Κάουνας (12/3, 22:00)

Η 34η αγωνιστική

Τρίτη 10 Μαρτίου

Πέμπτη 26 Μαρτίου

21:05 Μακάμπι - Ντουμπάι

21:15 Παναθηναϊκός - Μονακό

21:30 Μπάγερν - Βιλερμπάν

21:30 Αρμάνι - Βίρτους

21:45 Ρεάλ - Εφές

Παρασκευή 27 Μαρτίου

19:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις

21:30 Παρτίζαν - Βαλένθια

21:30 Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπασκόνια - Χάποελ

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 22-7 Ολυμπιακός 20-10 Βαλένθια 20-10 Ρεάλ Μαδρίτης 19-11 Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11 Ζάλγκιρις 17-13 Ερυθρός Αστέρας 17-13 Μπαρτσελόνα 17-13 Μονακό 16-14 Παναθηναϊκός 16-14 Ντουμπάι 15-14 Αρμάνι Μιλάνο 15-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15 Βίρτους Μπολόνια 13-17 Μπάγερν Μονάχου 13-17 Παρί 11-19 Παρτίζαν 9-20 Μπασκόνια 9-21 Αναντολού Εφές 9-21 Βιλερμπάν 8-22

Εκκρεμούν

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ

Παρτίζαν-Ντουμπάι

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

H 31η αγωνιστική

Τετάρτη 11 Μαρτίου

21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν

Πέμπτη 12 Μαρτίου

19:00 Ντουμπάι-Μπασκόνια

20:00 Μονακό-Ολυμπιακός

22:00 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις

21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια

22:00 Παρί-Βιλερμπάν

Παρασκευή 13 Μαρτίου