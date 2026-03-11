Μπαρτζώκας: «Ευγνώμων για το ρόστερ που έχουμε»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τους παίκτες που έχει στην διάθεσή του μετά το τέλος του αγώνα στο Παρίσι.

Μετά το τέλος του αγώνα και της σπουδαίας νίκης του Ολυμπιακού επί της Παρί, ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος για την εικόνα της ομάδας του.

«Το τέταρτο δεκάλεπτο μου άρεσε περισσότερο. Είχαμε καλύτερες άμυνες. Η Παρί είναι εκπληκτική ομάδα στην ταχύτητα που παίζει. Βάλαμε 13 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε το ταλέντο να εκτελέσουμε γρήγορα. Έπρεπε να επιβραδύνουμε αυτό το ρυθμό στη συνέχεια και να αποφύγουμε κάποια λάθη. Είμαι ευγνώμων στους παίκτες και τους φιλάθλους που μας ακολούθησαν» είπε αρχικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας και συνέχισε:

«Πρέπει να παίξουμε τώρα στην έδρα της Μονακό, μετά έχουμε άλλα 2 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, αλλά έχουμε τους παίκτες, παρά το εξουθενωτικό πρόγραμμα. Δεν είχαμε τον Γουόκαπ, αλλά καταφέραμε να κερδίσουμε και τον Παναθηναϊκό και εδώ. Είμαι ευγνώμων για το ρόστερ που έχουμε».