Ο Μόντε Μόρις θα είναι στην 12άδα του Ολυμπιακού απέναντι στην Παρί (21:45), με τον Σάσα Βεζένκοβ και τον Όμηρο Νετζήπογλου να μένουν εκτός 12άδας.

Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ματς απέναντι στην Παρί έγινε γνωστή, με τον Μόντε Μόρις να καταφέρνει τελικά να βρεθεί εντός αυτής.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν γνωστό από το πρωί πως δεν θα αγωνιστεί, με τον Μόρις να είναι αρχικά αμφίβολος, αλλά εν τέλει να προλαβαίνει το παιχνίδι και να είναι στην 12άδα του Ολυμπιακού.

Εκτός 12άδας έμεινε και ο Όμηρος Νετζήπογλου, ενώ στην Αθήνα έμειναν οι Γουόκαπ, Λαρεντζάκης και Φαλ.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού για το ματς με την Παρί:

Νιλικίνα, Γουόρντ, Μόρις, Παπανικολάου, Πίτερς, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ