Μετά την ήττα από τον Ηρακλή, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ζήτησε «εμπιστοσύνη στον οδηγό» φέρνοντας και πάλι στο προσκήνιο την γνωστή του ατάκα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε είχε κάνει μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2024 η οποία ολοκληρωσε με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν έχοντας προηγηθεί και η Euroleague στο Βερολίνο, μια χαρακτηριστική δήλωση. Και την... επανέφερε στη μνήμη μετά την ήττα από τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο.

Τι είχε δηλώσει τότε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR; «Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει αποδειξει ότι ειναι κοντά στην ομάδα. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να ζητήσω από τον κόσμο του Παναθηναϊκού είναι ότι σε κάθε διαδρομή υπάρχουν και λακκούβες. Κάποιες φορές μπορεί να πέσουμε και σε μια λακκούβα μέσα. Να έχετε εμπιστοσύνη στον οδηγό».

Και συνέχισε: «Μόνο αυτό θέλω να ζητήσω από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και να τον ευχαριστήσω για αυτήν την ατελείωτη στήριξη που μας παρέχει. Είναι ο καλύτερος λαός του πλανήτη».