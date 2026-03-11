Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρί όπως και με Παναθηναϊκό» (vid)

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου στο Gazz Floor powered by Novibet, στην ανάλυσή του για τη νίκη του Ολυμπιακού στο Παρίσι, στάθηκε στον αριθμό των παικτών που έδωσαν πολλά - κάτι που είδαμε να συμβαίνει και απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από το Παρίσι στο... πρόωρο παιχνίδι για την 34η αγωνιστική κερδίζοντας την Παρί με 87-104 φτάνοντας στο 20-10 ρεκόρ και έχοντας ένα ματς λιγότερο.

Στο Gazz Floor powered by Novibet, ο Ιωάννης Παπαπέτρου, αναφέρθηκε στο πώς οι ερυθρόλευκοι έφτασαν στη σημαντική αυτή νίκη, με τον ίδιο να τονίζει ότι πήραν πολλά από πολλούς παίκτες - κάτι που είδαμε να συμβαίνει και απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Από το 4.45'' έως το 5.51'', ο Ιωάννης Παπαπέτρου εξηγεί:

«Πολύ σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, σ' ένα παιχνίδι το οποίο κατά κάποιο τρόπο έπαιξε στους ρυθμούς της Παρί - έπαιξε πολύ γρήγορα, σκόραρε πολλά τρίποντα, έλεγξε τα ριμπάουντ και έπαιξε πάνω ή στο μέσο όρο στις ασίστ - πήρε πολλά πράγματα από πολλούς με μπροστάρηδες τους Ντόρσεϊ, Πίτερς και Φουρνιέ. Αυτή ήταν η τριπλέτα επιθετικά, αλλά ο Ολυμπιακός είχε θετικό τον Νιλικίνα και τον Τζόζεφ, είχε πολύ καλό τον Χολ, καλό τον Μιλουτίνοφ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πήρε πολλά από πολλά παιδιά - ένα αντίστοιχο παιχνίδι όπως αυτό που έκανε με τον Παναθηναϊκό, που είδαμε μια πολύ καλή συνολική απόδοση και κατάφερε να ελέγξει το παιχνίδι.

Στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να είχε μια μεγαλύτερη διαφορά, αλλά έχουμε δει η Παρί πόσο επικίνδυνη είναι και πόσο γρήγορα μπορεί να σκοράρει μέσα στην έδρα της και να γυρίσει από οποιαδήποτε διαφορά. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη».