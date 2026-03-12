Μπαρτζώκας: «Εγώ φταίω για την ήττα»

Όλα όσα είπε ο Γιώργο; Μπαρτζώκας μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Μονακό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Μονακό στο Πριγκιπάτο και ανέλαβε εκείνος την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Πρώτα από όλα συγχαρητήρια στην Μονακό. Έπαιξαν με πάθος, με δύναμη και στο όριο του φάουλ με θέληση για να πάρουν το ματς. Από την δική μας οπτική, είμαι εγώ υπεύθυνος γιατί δεν έπεισα τους παίκτες μου για όλες αυτές τις φήμες ότι οι παίκτες δεν θα έρθουν στο παιχνίδι και δεν νοιάζοντας για το παιχνίδι, ήταν εσφαλμένες. Είχαμε κακή προσέγγιση. Ξεκιν΄ήσαμε το παιχνίδι παίζοντας χωρίς την σωστή νοοτροπία. Ήταν η πρώτη φορά φέτος που είχαμε 10 ασίστ και 15 λάθη. Με αυτά τα νούμερα ήταν αδύνατο να έχουμε ένα νικηφόρο σερί, παρόλο που στο ΄τέλος είχαμε την ευκαιρία. Δύο φορές έπρεπε να κάνουμε φάουλ γιατί δεν ήμασταν στο μπόνους, αλλά επιτρέψαμε λέι-απ, χάσαμε δύο βολές με παίκτες που συνήθως τις βάζουν, όπως ο Μιλουτίνοφ και φυσικά ο Πίτερς στο τέλος. Η τελευταία κατοχή του Στραζέλ ήταν καθοριστική. Δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, αλλά να δούμε τι ήταν αυτό που κάναμε λάθος σήμερα και στο επόμενο παιχνίδι να παίξουμε πολύ καλύτερα».