Ρεάλ Μαδρίτης: Έφυγε από τη ζωή ο Πανιάγκουα

Πολύ δύσκολη μέρα για την Ρεάλ Μαδρίτης και όχι μόνο. Ο Βιθέντε Πανιάγκουα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, με τους Μαδριλένους να το κάνουν γνωστό μέσω ανάρτησης.

Tο αντίο της Ρεάλ

«Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρός της και το Διοικητικό της Συμβούλιο εκφράζουν τη βαθειά λύπη τους για τον θάνατο του Βιθέντε Πανιάγκουα, ενός από τους μεγάλους θρύλους της Ρεάλ Μαδρίτης και του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να εκφράσει τα συλλυπητήρια και την αγάπη της στην οικογένειά του, στους συμπαίκτες του και σε όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο Βιθέντε Πανιάγκουα φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης για 11 σεζόν, από το 1966 μέχρι το 1977. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κατέκτησε 21 τίτλους: 3 Κύπελλα Πρωταθλητριών, 1 Διηπειρωτικό Κύπελλο, 10 Πρωταθλήματα και 7 Κύπελλα Ισπανίας. Ήταν επίσης διεθνής παίκτης με την Ισπανία.

Τα τελευταία χρόνια, είχε συνδεθεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης ως σχολιαστής στους αγώνες της ομάδας μπάσκετ μας στο Realmadrid TV.

Ο Βιθέντε Πανιάγκουα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Η Ρεάλ Μαδρίτης εκφράζει τα συλλυπητήριά της σε όλο το madridismo. Αιωνία του η μνήμη», ανέφερε η Ρεάλ