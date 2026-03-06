Έξαλλος Χουάντσο στο flash interview: «Εμείς έχουμε πολλά φάουλ, αυτοί δεν έχουν»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ σχολίασε την απόδοση του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Ολυμπιακό και τι πρέπει να αλλάξει στη συνέχεια.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο ΣΕΦ μπροστά στο σκορ με 40-29, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Οι Πειραιώτες είχαν τον έλεγχο κόντρα στους «πράσινους» και πήγαν στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Νίκολα Μιλουτίνοφ (10 π., 4/5 δίπ., 3 ριμπ., 1 ασ.).

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός είχε 3/12 τρίποντα και 6 ασίστ για 10 λάθη. Μιλώντας στο flash interview μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ρωτήθηκε τι πρέπει να αλλάξει ενόψει της συνέχειας. «Εμείς έχουμε πολλά φάουλ, αυτοί δεν έχουν!», ανέφερε ο Ισπανός φόργουορντ.

Ο Ολυμπιακός σούταρε 5/10 βολές, ενώ ο Παναθηναϊκός καμία. Επίσης, οι γηπεδούχοι είχαν δέκα κερδισμένα φάουλ και οι «πράσινοι» πέντε.