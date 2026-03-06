Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Στο ΣΕΦ Ευθύμης Ρεντζιάς και Κωνσταντίνος Νέτσης

rentzias_eurokinisi
Ο Ευθύμης Ρεντζιάς και ο Κωνσταντίνος Νέτσης βρίσκονται στο ΣΕΦ, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ευθύμη Ρετντζιά και τον Κωνσταντίνο Νέτση να βρίσκονται στο φαληρικό στάδιο.

Συγκεκριμένα ο γενικός διευθυντής της Stoiximan GBL μαζί με τον αγωνιστικό διευθυντή της λίγκα παρακολουθούν από τις θέσεις του γηπέδου του Πειραιά, το μεγάλο ντέρμπι.

Αμφότερες οι ομάδες θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, ο καθένας για τον δικό του λόγο, οδεύοντας προς το φινάλε της Regural Season.

Κάνααν

 

@Photo credits: eurokinissi, (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
     

