Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ευθύμη Ρετντζιά και τον Κωνσταντίνο Νέτση να βρίσκονται στο φαληρικό στάδιο.

Συγκεκριμένα ο γενικός διευθυντής της Stoiximan GBL μαζί με τον αγωνιστικό διευθυντή της λίγκα παρακολουθούν από τις θέσεις του γηπέδου του Πειραιά, το μεγάλο ντέρμπι.

Αμφότερες οι ομάδες θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, ο καθένας για τον δικό του λόγο, οδεύοντας προς το φινάλε της Regural Season.