Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ζάρκο Πάσπαλι να βρίσκεται στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι.

Συγκεκριμένα ο Μαυροβούνιος παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, κάθεται στα court-seat του φαληρικού σταδίου, ενώ φωτογραφήθηκε και με οπαδούς των γηπεδούχων.

Αμφότερες οι ομάδες θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, ο καθένας για τον δικό του λόγο, οδεύοντας προς το φινάλε της Regural Season.