Τι αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ για το θέμα της wild card στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL της νέας σεζόν.

Στόχος του ΕΣΑΚΕ είναι να αγωνίζονται 14 ομάδες την επόμενη σεζόν στη Stoiximan GBL.

Aν δεν μπορέσουν να ανέβουν και οι δύο ομάδες (ή μία από τις δύο) από την Elite League, σε αυτή την περίπτωση θα δοθεί wild card από τη Stoiximan GBL και όπως αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ θα έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής και η ομάδα που υποβιβάζεται από το επαγγελματικό πρωτάθλημα.

Επιπλέον οι ομάδες που θα κάνουν αίτηση για wild card, θα περάσουν από την αξιολόγηση της πενταμελούς επιτροπής και όποια πληροί τις προϋποθέσεις θα παίξει στη Stoiximan GBL.