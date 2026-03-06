Ο Ματίας Λεσόρ βρίσκεται στο ΣΕΦ μαζί με την ομάδα του Παναθηναϊκού παρά το γεγονός ότι δεν είναι μέρος της 12άδας. Εντύπωση έκανε η ιδιαίτερη... παναθηναϊκή μπλούζα του.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, live Gazzetta, Novasports Prime) με όλα τα βλέματα να είναι στραμμένα πάνω στη σημαντική αναμέτρηση.

Οι δύο ομάδες θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες με την καθεμία να έχει διαφορετικό βαθμολογικό κίνητρο και διακύβευμα.

Το μεγάλο ερωτηματικό ήταν γύρω από τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις της ομάδας και θα αποφάσιζε στο πρωινό shootaround που έγινε στο ΣΕΦ τη συμμετοχή του ή όχι στο ματς, όπως είχε αποκαλύψει ο Εργκίν Άταμαν στη media day του Παναθηναϊκού με τον Γάλλο ψηλό να αποφασίζεται να μην είναι στη δωδεκάδα.

Ο Λεσόρ ωστόσο βρέθηκε στο Φαληρικό στάδιο με μία ιδιαίτερη επιλογή μπλούζας! Συγκεκριμένα πάτησε παρκέ στο ΣΕΦ με φούτερ από τον σύνδεσμο του Παναθηναϊκού στον Βύρωνα.