Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το «Ξέρεις από μπάλα;», το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και το Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας.

Κυριακή σήμερα (08/03) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Αρχικά για την 24η αγωνιστική της Superleague ο Αστέρας AKTOR θα φιλοξενήσει στην Τρίπολη τον Πανσερραϊκό (16:00, Nova Sports Prime) και στις 17:00 (Cosmote Sport 1) ο Βόλος στο «Πανθεσσαλικό» τον ΟΦΗ. Στις 19:00 (Nova Sports Prime) ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τον Λεβαδειακό, ενω στις 21:00 έχουμε το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο «Γ.Καραϊσκάκης» τον ΠΑΟΚ. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από τη συχνότητα του Cosmote Sport 1, αλλά και από το Live του Gazzetta σε περιγραφή Δημήτρη Τομαρά και σχολιασμό από Κώστα Νικολακόπουλο, Σταύρο Σουντουλίδη και Αντώνη Καρπετόπουλο.

Στην Αγγλία για τον 5ο γύρο του FA Cup, η Φούλαμ θα αντιμετωπίσει την Σαουθάμπτον (14:00, Cosmote Sport 3) και η Λιντς τη Νόριτς (18:30, Cosmote Sport 3), ενώ στη Bundesliga η Ζανκτ Πάουλι θα διασταυρώσει τα «ξίφη» της με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30, Nova Sports 3) και η Ουνιόν Βερολίνου με τη Βέρντερ Βρέμης (18:30, Nova Sports 2).

Στην Ιταλία, η Λέτσε θα φιλοξενήσει την Κρεμονέζε (13:30, Cosmote Sport 2), η Μπολόνια τη Βερόνα (16:00, Cosmote Sport 8), η Φιορεντίνα τη Πάρμα (16:00, Cosmote Sport 2), η Τζένοα τη Ρόμα (19:00, Cosmote Sport 2) και η Μίλαν την Ίντερ (22:00, Cosmote Sport 2) για το ντέρμπι «Ντε Λα Μαντονίνα».

Στη La Liga η Βιγιαρεάλ θα υποδεχθεί την Έλτσε (15:00, Nova Sports 1), η Χετάφε τη Μπέτις (17:15, Nova Sports 1), η Σεβίλλη τη Ράγιο Βαγιεκάνο (19:30, Nova Sports 1) και η Βαλένθια την Αλαβές (22:00, Nova Sports 1), ενώ στην Πορτογαλία στις 20:00 (Cosmote Sport 8) η Μπενφίκα θα αναμετρηθεί με τη Πόρτο.

Στο μπάσκετ η 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL ρίχνει αυλαία σήμερα με 2 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 13:00 ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με τον ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2) και στις 16:00 (ΕΡΤ2) ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας με τον Ηρακλή. Στο NBA οι Καβαλίερς θα παίξουν με τους Σέλτικ (19:00, Cosmote Sport 5) και οι Λέικερς με τους Νικς (21:30, Cosmote Sport 4).

Στο βόλεϊ για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στις 18:30 τον Ολυμπιακό (ΕΡΤ2) και την ίδια ώρα ο Πανιώνιος τον ΑΟ Φλοίσβου (ERT Sports 2).

Μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής δράσης, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» (00:00) με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να σχολιάζουν όλα όσα είδαμε.

