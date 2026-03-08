Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το «Ξέρεις από μπάλα;», το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και το Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός
Κυριακή σήμερα (08/03) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.
Αρχικά για την 24η αγωνιστική της Superleague ο Αστέρας AKTOR θα φιλοξενήσει στην Τρίπολη τον Πανσερραϊκό (16:00, Nova Sports Prime) και στις 17:00 (Cosmote Sport 1) ο Βόλος στο «Πανθεσσαλικό» τον ΟΦΗ. Στις 19:00 (Nova Sports Prime) ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τον Λεβαδειακό, ενω στις 21:00 έχουμε το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο «Γ.Καραϊσκάκης» τον ΠΑΟΚ. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από τη συχνότητα του Cosmote Sport 1, αλλά και από το Live του Gazzetta σε περιγραφή Δημήτρη Τομαρά και σχολιασμό από Κώστα Νικολακόπουλο, Σταύρο Σουντουλίδη και Αντώνη Καρπετόπουλο.
Στην Αγγλία για τον 5ο γύρο του FA Cup, η Φούλαμ θα αντιμετωπίσει την Σαουθάμπτον (14:00, Cosmote Sport 3) και η Λιντς τη Νόριτς (18:30, Cosmote Sport 3), ενώ στη Bundesliga η Ζανκτ Πάουλι θα διασταυρώσει τα «ξίφη» της με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30, Nova Sports 3) και η Ουνιόν Βερολίνου με τη Βέρντερ Βρέμης (18:30, Nova Sports 2).
Στην Ιταλία, η Λέτσε θα φιλοξενήσει την Κρεμονέζε (13:30, Cosmote Sport 2), η Μπολόνια τη Βερόνα (16:00, Cosmote Sport 8), η Φιορεντίνα τη Πάρμα (16:00, Cosmote Sport 2), η Τζένοα τη Ρόμα (19:00, Cosmote Sport 2) και η Μίλαν την Ίντερ (22:00, Cosmote Sport 2) για το ντέρμπι «Ντε Λα Μαντονίνα».
Στη La Liga η Βιγιαρεάλ θα υποδεχθεί την Έλτσε (15:00, Nova Sports 1), η Χετάφε τη Μπέτις (17:15, Nova Sports 1), η Σεβίλλη τη Ράγιο Βαγιεκάνο (19:30, Nova Sports 1) και η Βαλένθια την Αλαβές (22:00, Nova Sports 1), ενώ στην Πορτογαλία στις 20:00 (Cosmote Sport 8) η Μπενφίκα θα αναμετρηθεί με τη Πόρτο.
Στο μπάσκετ η 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL ρίχνει αυλαία σήμερα με 2 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 13:00 ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με τον ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2) και στις 16:00 (ΕΡΤ2) ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας με τον Ηρακλή. Στο NBA οι Καβαλίερς θα παίξουν με τους Σέλτικ (19:00, Cosmote Sport 5) και οι Λέικερς με τους Νικς (21:30, Cosmote Sport 4).
Στο βόλεϊ για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στις 18:30 τον Ολυμπιακό (ΕΡΤ2) και την ίδια ώρα ο Πανιώνιος τον ΑΟ Φλοίσβου (ERT Sports 2).
Μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής δράσης, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» (00:00) με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να σχολιάζουν όλα όσα είδαμε.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (13:00, ΕΡΤ2)
- Λέτσε - Κρεμονέζε (13:30, Cosmote Sport 2)
- Φούλαμ - Σαουθάμπτον (14:00, Cosmote Sport 3)
- Βιγιαρεάλ - Έλτσε (15:00, Nova Sports 1)
- Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός (16:00, Nova Sports Prime)
- Μπολόνια - Βερόνα (16:00, Cosmote Sport 8)
- Φιορεντίνα Πάρμα (16:00, Cosmote Sport 2)
- Ηρακλής - Παναθηναϊκός (16:00, ΕΡΤ2)
- Ζανκτ Πάουλι - Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30, Nova Sports 3)
- Bόλος - ΟΦΗ (17:00, Cosmote Sport 1)
- Χετάφε - Μπέτις (17:15, Nova Sports 1)
- Ουνιόν Βερολίνου - Βέρντερ Βρέμης (18:30, Nova Sports 2)
- ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (18:30, ΕΡΤ2)
- Πανιώνιος - ΑΟ Φλοίσβος (18:30, ERT Sports 2)
- Λιντς - Νόριτς (18:30, Cosmote Sport 3)
- Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός (19:00, Nova Sports Prime)
- Κλίβελαντ Καβαλίερς - Μπόστον Σέλτικ (19:30, Cosmote Sport 5)
- Τζένοα - Ρόμα (19:00, Cosmote Sport 2)
- Σεβίλλη- Ράγιο Βαγιεκάνο (19:30, Nova Sports 1)
- Μπενφίκα - Πόρτο (20:00, Cosmote Sport 8)
- Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (21:00, Cosmote Sport 1)
- Λος Άντζελες Λέικερς - Νιου Γιορκ Νικς (21:30, Cosmote Sport 4)
- Μίλαν - Ίντερ (21:45, Cosmote Sport 2)
- Βαλένθια - Αλαβές (22:00, Nova Sports 1)
- Ξέρεις από μπάλα; (24:00, Gazzetta Youtube)
