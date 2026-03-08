To Oλυμπιακός - ΠΑΟΚ (13:00) και το Ηρακλής - Παναθηναϊκός (16:00) κλείνουν το πρόγραμμα της Stoiximan GBL την Κυριακή.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ τον ΠΑΟΚ (8/3, 13:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta) για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Στο άλλο ματς της ημέρας ο Παναθηναϊκός παίζει στην έδρα του Ηρακλή (16:00, ERT 2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta).

Οι Πειραιώτες είναι αήττητοι με 18-0 και προέρχονται από τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της Euroleague. Οι φιλοξενούμενοι είναι στην 4η θέση με ρεκόρ 11-5, αλλά πλέον τους απειλεί ο Άρης.

Oι πράσινοι βρίσκονται στο 15-3 και την δεύτερη θέση στη βαθμολογία, ενώ ο Ηρακλής είναι στο 7-10 και την 8η θέση της κατάταξης. Πολύ ενδιαφέρον ματς στο Ιβανώφειο.

Κυριακή (08/03)

13:00 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

16:00 Ηρακλής-Παναθηναϊκός

Κατάταξη