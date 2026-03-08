Stoiximan GBL: Που θα δείτε Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Ηρακλής-Παναθηναϊκός
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ τον ΠΑΟΚ (8/3, 13:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta) για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Στο άλλο ματς της ημέρας ο Παναθηναϊκός παίζει στην έδρα του Ηρακλή (16:00, ERT 2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta).
Οι Πειραιώτες είναι αήττητοι με 18-0 και προέρχονται από τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της Euroleague. Οι φιλοξενούμενοι είναι στην 4η θέση με ρεκόρ 11-5, αλλά πλέον τους απειλεί ο Άρης.
Oι πράσινοι βρίσκονται στο 15-3 και την δεύτερη θέση στη βαθμολογία, ενώ ο Ηρακλής είναι στο 7-10 και την 8η θέση της κατάταξης. Πολύ ενδιαφέρον ματς στο Ιβανώφειο.
Κυριακή (08/03)
- 13:00 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
- 16:00 Ηρακλής-Παναθηναϊκός
Κατάταξη
- Ολυμπιακός 18-0
- Παναθηναϊκός 15-3
- ΑΕΚ 14-4
- ΠΑΟΚ 11-5
- Άρης 10-7
- Περιστέρι 9-9
- Μύκονος 7-11
- Ηρακλής 7-10
- Προμηθέας 6-12
- Καρδίτσα 5-14
- Πανιώνιος 5-13
- Κολοσσός 5-13
- Μαρούσι 4-15
