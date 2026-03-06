Παναθηναϊκός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος
Μετά την αναμέτρηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην έδρα του την επόμενη εβδομάδα για την εντός έδρας αναμέτρηση της 31ης αγωνιστικής.
Μετά την ήττα στο ντέρμπι του ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό, ομάδα του Εργκίν Άταμαν θα υποδεχθεί την Ζάλγκιρις Κάουνας η οποία γνώρισε την ήττα στην Ισπανία από τη Βαλένθια με 91-87.
Όπως έγινε και γνωστό το απόγευμα της Παρασκεύης (6/3), λόγω του ποδοσφαιρικού αγώνα για το Europe League μεταξύ Παναθηναϊκού-Μπέτις στο ΟΑΚΑ (12/3, 19:45) άλλαξε η ώρα του αγώνα με την Ζάλγκιρις και αντί στις 21:15 θα ξεκινήσει στις 22:00.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.