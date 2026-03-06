Αυτός είναι ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού για την 31η αγωνιστική της EuroLeague.

Μετά την αναμέτρηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην έδρα του την επόμενη εβδομάδα για την εντός έδρας αναμέτρηση της 31ης αγωνιστικής.

Μετά την ήττα στο ντέρμπι του ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό, ομάδα του Εργκίν Άταμαν θα υποδεχθεί την Ζάλγκιρις Κάουνας η οποία γνώρισε την ήττα στην Ισπανία από τη Βαλένθια με 91-87.

Όπως έγινε και γνωστό το απόγευμα της Παρασκεύης (6/3), λόγω του ποδοσφαιρικού αγώνα για το Europe League μεταξύ Παναθηναϊκού-Μπέτις στο ΟΑΚΑ (12/3, 19:45) άλλαξε η ώρα του αγώνα με την Ζάλγκιρις και αντί στις 21:15 θα ξεκινήσει στις 22:00.