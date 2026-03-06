Παναθηναϊκός: Άλλαξε η ώρα με την Ζάλγκιρις!
Η διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα στο ΟΑΚΑ μεταξύ Παναθηναϊκού-Μπέτις «μετέφερε» και το τζάμπολ του αγώνα Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις.
Συγκεκριμένα η αναμέτρηση με τη λιθουανική ομάδα είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 12/3 στις 21:15 αλλά λόγω του ότι εκείνη την ώρα δεν θα έχει ολοκληρωθεί το ποδοσφαιρικό παιχνίδι, η ΚΑΕ ζήτησε από την Euroleague την αλλαγή της ώρας.
Η σέντρα στο ματς του ποδοσφαίρου θα δοθεί στις 19:45, με την διοργανώτρια αρχή της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης να κάνει δεκτό το αίτημα της «πράσινης» διοίκησης.
Έτσι λοιπόν το παιχνίδι του μπάσκετ απέναντι στην Ζάλγκιρις θα διεξαχθεί 45 λεπτά αργότερα και δη στις 22:00.
