Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη στη Μονακό, με τον Βασίλη Σπανούλη να ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τους Μονεγάσκους.

Φαίνεται πως δεν θα τελειώσει η σεζόν με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Μονακό με όλα αυτά που συμβαίνουν στην ομάδα από το Πριγκιπάτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, ο Έλληνας τεχνικός έχει φτάσει στα όρια του. Το χθεσινό περιστατικό της έντασης Τζέιμς-Οκόμπο σε συνδυασμό με την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα, τον βάζει σε δύσκολη θέση, διότι δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο της ομάδας με όλη αυτή την αναστάτωση.

Τα οικονομικά προβλήματα είναι μεγάλα και δεν δείχνουν ικανά να λυθούν με αποτέλεσμα κάποιοι παίκτες να μην μπορούν να λειτουργήσουν ως επαγγελματίες, κάτι το οποίο φάνηκε και χθες.

Ο Σπανούλης έχει διαπιστώσει πως δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, κάτι που αυξάνει πολύ την πιθανότητα να παραιτηθεί και να ψάξει για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Να τονιστεί πως αποφασίστηκε να διοριστεί ένας διαχειριστής για να αξιολογήσει την οικονομική κατάσταση της Μονακό. Με βάση αυτήν την αξιολόγηση, το ίδιο δικαστήριο θα αποφασίσει εάν θα κηρύξει την Μονακό αφερέγγυα ή όχι στην επόμενη ακρόαση την Παρασκευή 3 Απριλίου. Μια πολύ κρίσιμη ημερομηνία για την ομάδα.

H Mονακό μετρά 7 ήττες στα 8 τελευταία ματς της Euroleague και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 10η θέση, κινδυνεύοντας να χάσει και το play in.